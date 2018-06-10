Это началось! Роналду и Месси в России 

1/17 Россия. Московская область. Игроки национальной сборной Аргентины по футболу во время встречи в аэропорту Жуковский. ТАСС Фото:

2/17 Игроки национальной сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро (слева), Лионель Месси (в центре) и Хавьер Маскерано (третий справа) во время встречи в аэропорту Жуковский. ТАСС Фото:

3/17 Игроки национальной сборной Аргентины по футболу во время встречи в аэропорту Жуковский. ТАСС Фото:

4/17 Россия. Воронеж. Во время встречи национальной сборной Марокко по футболу в аэропорту города. ТАСС Фото:

5/17 Автобус с игроками национальной сборной Марокко по футболу в аэропорту города. ТАСС Фото:

6/17 Игроки сборной Марокко Яссин Буну, Мунир Эль-Кажуи, Мехди Карсела и Ашраф Хакими (слева направо), прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Воронежа. РИА Новости Фото:

7/17 Вратарь сборной Марокко Мунир Эль-Кажуи, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Воронежа. РИА Новости Фото:

8/17 Россия. Московская область. Самолет с игроками национальной сборной Португалии по футболу в аэропорту Жуковский. ТАСС Фото:

9/17 Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018. РИА Новости Фото:

10/17 Игроки сборной Португалии, прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018. РИА Новости Фото:

11/17 Россия. Санкт-Петербург. Игрок национальной сборной Саудовской Аравии по футболу Абдулмалек Аль-Хаибри во время встречи в аэропорту Пулково. ТАСС Фото:

12/17 Игроки сборной Саудовской Аравии Хатан Бахбир и Ясир Аш-Шахрани (справа), прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Санкт-Петербурга. РИА Новости Фото:

13/17 Игрок сборной Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Увайс, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Санкт-Петербурга. РИА Новости Фото:

14/17 Игроки сборной Исландии, прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту "Геленджик". РИА Новости Фото:

15/17 Игрок национальной сборной Исландии по футболу Арон Гуннарсон во время встречи в аэропорту города. ТАСС Фото:

16/17 Игроки национальной сборной Исландии по футболу садятся в автобус в аэропорту города. ТАСС Фото: