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Это началось! Роналду и Месси в России
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Это началось! Роналду и Месси в России 

Рамблер 3 часа назад
Фотографии футболистов смотрите в нашей гелерее
1/17  Россия. Московская область. Игроки национальной сборной Аргентины по футболу во время встречи в аэропорту Жуковский.
Фото:
2/17  Игроки национальной сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро (слева), Лионель Месси (в центре) и Хавьер Маскерано (третий справа) во время встречи в аэропорту Жуковский.
Фото:
3/17  Игроки национальной сборной Аргентины по футболу во время встречи в аэропорту Жуковский.
Фото:
4/17  Россия. Воронеж. Во время встречи национальной сборной Марокко по футболу в аэропорту города.
Фото:
5/17  Автобус с игроками национальной сборной Марокко по футболу в аэропорту города.
Фото:
6/17  Игроки сборной Марокко Яссин Буну, Мунир Эль-Кажуи, Мехди Карсела и Ашраф Хакими (слева направо), прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Воронежа.
Фото:
7/17  Вратарь сборной Марокко Мунир Эль-Кажуи, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Воронежа.
Фото:
8/17  Россия. Московская область. Самолет с игроками национальной сборной Португалии по футболу в аэропорту Жуковский.
Фото:
9/17  Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
Фото:
10/17  Игроки сборной Португалии, прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
Фото:
11/17  Россия. Санкт-Петербург. Игрок национальной сборной Саудовской Аравии по футболу Абдулмалек Аль-Хаибри во время встречи в аэропорту Пулково.
Фото:
12/17  Игроки сборной Саудовской Аравии Хатан Бахбир и Ясир Аш-Шахрани (справа), прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Санкт-Петербурга.
Фото:
13/17  Игрок сборной Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Увайс, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Санкт-Петербурга.
Фото:
14/17  Игроки сборной Исландии, прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту "Геленджик".
Фото:
15/17  Игрок национальной сборной Исландии по футболу Арон Гуннарсон во время встречи в аэропорту города.
Фото:
16/17  Игроки национальной сборной Исландии по футболу садятся в автобус в аэропорту города.
Фото:
17/17  Игрок сборной Исландии Альберт Гудмундссон, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту "Геленджик".
Фото:
Финальная часть Чемпионата Мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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