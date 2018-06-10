Это началось! Роналду и Месси в России 

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Россия. Московская область. Игроки национальной сборной Аргентины по футболу во время встречи в аэропорту Жуковский.
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Игроки национальной сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро (слева), Лионель Месси (в центре) и Хавьер Маскерано (третий справа) во время встречи в аэропорту Жуковский.
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Игроки национальной сборной Аргентины по футболу во время встречи в аэропорту Жуковский.
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Россия. Воронеж. Во время встречи национальной сборной Марокко по футболу в аэропорту города.
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Автобус с игроками национальной сборной Марокко по футболу в аэропорту города.
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Игроки сборной Марокко Яссин Буну, Мунир Эль-Кажуи, Мехди Карсела и Ашраф Хакими (слева направо), прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Воронежа.
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Вратарь сборной Марокко Мунир Эль-Кажуи, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Воронежа.
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Россия. Московская область. Самолет с игроками национальной сборной Португалии по футболу в аэропорту Жуковский.
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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
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Игроки сборной Португалии, прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
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Россия. Санкт-Петербург. Игрок национальной сборной Саудовской Аравии по футболу Абдулмалек Аль-Хаибри во время встречи в аэропорту Пулково.
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Игроки сборной Саудовской Аравии Хатан Бахбир и Ясир Аш-Шахрани (справа), прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Санкт-Петербурга.
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Игрок сборной Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Увайс, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Санкт-Петербурга.
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Игроки сборной Исландии, прилетевшие для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту "Геленджик".
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Игрок национальной сборной Исландии по футболу Арон Гуннарсон во время встречи в аэропорту города.
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Игроки национальной сборной Исландии по футболу садятся в автобус в аэропорту города.
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Игрок сборной Исландии Альберт Гудмундссон, прилетевший для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту "Геленджик".