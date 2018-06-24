Ещё
Сборная Мексики оценила поддержку россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки сборной Мексики оценили поддержку россиян в матче против Южной Кореи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано оценил поддержку российских болельщиков на матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Южной Кореи.
"Мы играли здесь на двух стадионах, и этот оказался для нас самым приятным и удобным. Во многом такая оценка была сделана из-за того, как нас принимали в Ростове, как за нас болели. Что касается нашего выступления на чемпионате мира, то мы намерены работать дальше и улучшать свой результат", — цитирует Лосано ТАСС.
Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).
Газета.Ru: последние новости
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира - 2018 ФИФА открыла дело в отношении футболистов Швейцарии из-за празднования голов Легендарный мексиканский голкипер дал несколько советов Акинфееву
Комментарии  Ещё 260 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 201857
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-201822
«Хуже неулыбающегся русского — только улыбающийся русский»14
«Из „Зенита“ меня выкинули как шавку»31
Вратарь сборной Мексики восхитился Россией18
Видео
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
00:35
Зиговавших британских болельщиков наказали
Футбол Волейбол
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение