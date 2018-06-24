Сборная Мексики оценила поддержку россиян

Игроки сборной Мексики оценили поддержку россиян в матче против Южной Кореи

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано оценил поддержку российских болельщиков на матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Южной Кореи.

"Мы играли здесь на двух стадионах, и этот оказался для нас самым приятным и удобным. Во многом такая оценка была сделана из-за того, как нас принимали в Ростове, как за нас болели. Что касается нашего выступления на чемпионате мира, то мы намерены работать дальше и улучшать свой результат", — цитирует Лосано ТАСС.

Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).