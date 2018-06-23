Неймар оскорбил партнера по команде во время матча против Коста-Рики

Нападающий сборной Бразилии Неймар оскорбил партнера по команде Тиаго Силва за то, что тот вернул мяч костариканцам во встрече второго тура группового этапа на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает Globo.com.

«Меня расстроило поведение Неймара», — признался защитник и рассказал, что нападающий его «проклял».

По мнению Силва, решение вернуть костариканцам мяч только сэкономило время для бразильской сборной.

«Спокойно отнесся к этому, но было грустно видеть такое поведение по отношению ко мне», — заключил Силва.

22 июня бразильцы выиграли у сборной Коста-Рики, благодаря мячам Фелипе Коутиньо и Неймара. Оба гола влетели в ворота Кейлора Наваса уже в компенсированное арбитром время.

После победы над командой Коста-Рики бразильцы набрали четыре очка и возглавили группу E. В заключительном поединке группового этапа им предстоит встреча с командой Сербии. Матч состоится 27 июня и начнется в 21:00 по московскому времени. В это же время сойдутся и команды Коста-Рики и Швейцарии.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля.