Ещё
Неймар оскорбил партнера по команде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар оскорбил партнера по команде во время матча против Коста-Рики 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Бразилии Неймар оскорбил партнера по команде Тиаго Силва за то, что тот вернул мяч костариканцам во встрече второго тура группового этапа на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает Globo.com.
«Меня расстроило поведение Неймара», — признался защитник и рассказал, что нападающий его «проклял».
По мнению Силва, решение вернуть костариканцам мяч только сэкономило время для бразильской сборной.
«Спокойно отнесся к этому, но было грустно видеть такое поведение по отношению ко мне», — заключил Силва.
22 июня бразильцы выиграли у сборной Коста-Рики, благодаря мячам Фелипе Коутиньо и Неймара. Оба гола влетели в ворота Кейлора Наваса уже в компенсированное арбитром время.
После победы над командой Коста-Рики бразильцы набрали четыре очка и возглавили группу E. В заключительном поединке группового этапа им предстоит встреча с командой Сербии. Матч состоится 27 июня и начнется в 21:00 по московскому времени. В это же время сойдутся и команды Коста-Рики и Швейцарии.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии1  Ещё 168 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Болельщиков поразила очередь в Мавзолей23
Болельщики недовольны Россией11
Хиддинк выделил двух игроков в сборной России23
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение