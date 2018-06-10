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Салах: Рамос заставил меня плакать
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Игрок сборной Египта Салах: Рамос заставил меня плакать 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах прокомментировал инцидент, который произошел во время финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", когда египтянин получил травму. По мнению Салаха, слова капитана "сливочных" Серхио Рамоса после встречи являются смешными, сообщает "Советский спорт".
"Обычное дело — сначала он заставил меня плакать, а теперь заставляет меня смеяться. Может быть, он мне еще расскажет, успею ли я восстановиться к чемпионату мира?", — цитирует египетского полузащитника Marca.
В середине первого тайма финального матча Лиги чемпионов-2017/18 Салах в борьбе за мяч с Рамосом неудачно упал и получил травму плеча, из-за которой теперь рискует пропустить часть матчей чемпионата мира — 2018 в России.
После матча капитан мадридской команды заявил, что Салах сам нарушил правила в данном эпизоде, после чего упал и травмировал руку.
Ранее у 25-летнего полузащитника возникли сомнения в том, что фол Рамоса был лишь игровым эпизодом.
На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, России и Уругвая.
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