Игрок сборной Египта Салах: Рамос заставил меня плакать

"Обычное дело — сначала он заставил меня плакать, а теперь заставляет меня смеяться. Может быть, он мне еще расскажет, успею ли я восстановиться к чемпионату мира?", — цитирует египетского полузащитника Marca.

В середине первого тайма финального матча Лиги чемпионов-2017/18 Салах в борьбе за мяч с Рамосом неудачно упал и получил травму плеча, из-за которой теперь рискует пропустить часть матчей чемпионата мира — 2018 в России.

После матча капитан мадридской команды заявил, что Салах сам нарушил правила в данном эпизоде, после чего упал и травмировал руку.

Ранее у 25-летнего полузащитника возникли сомнения в том, что фол Рамоса был лишь игровым эпизодом.

На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, России и Уругвая.