Макрон высказал мнение об уходе Зидана из «Реала»

«Я не был удивлён решением Зизу покинуть «Реал». Это разумное решение», — приводит слова Макрона TF1.

Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. Под его руководством команда завоевала девять трофеев, в их числе три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.