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Макрон высказал мнение об уходе Зидана
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Макрон высказал мнение об уходе Зидана из «Реала» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о решении французского специалиста Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера мадридского «Реала».
«Я не был удивлён решением Зизу покинуть «Реал». Это разумное решение», — приводит слова Макрона TF1.
Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. Под его руководством команда завоевала девять трофеев, в их числе три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Зидан и Лоран Блан являются претендентами на пост главного тренера «Челси».
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