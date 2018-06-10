Макрон высказал мнение об уходе Зидана

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о решении французского специалиста Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера мадридского «Реала».
«Я не был удивлён решением Зизу покинуть «Реал». Это разумное решение», — приводит слова Макрона TF1.
Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. Под его руководством команда завоевала девять трофеев, в их числе три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Зидан и Лоран Блан являются претендентами на пост главного тренера «Челси».