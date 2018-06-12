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Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
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Роналдо: на чемпионате мира — 2018 мой фаворит — Бразилия, я же бразилец 

Чемпионат.com 6 часов назад
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказал мнение по поводу предстоящего чемпионата мира — 2018 и назвал своего фаворита турнира.
«Мне нравится Москва. Я только вчера приехал. Здорово быть тут. В Бразилии все помешаны на мундиале. Это особенный турнир с лучшими игроками и тренерами.
Красивое соревнование, у многих хорошие шансы. Мой фаворит — Бразилия, я же бразилец. Ещё весьма сильны Испания и Германия. Хороши также Аргентина и Франция, но с 2002 года пришло время для ещё одной победы сборной Бразилии", — передаёт слова Роналдо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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