Неймар снова забивает, Бразилия снова выигрывает

Футболисты сборной Бразилии, которые завершают подготовку к чемпиону мира в России, провели контрольный матч против команды Австрии, с которой несколько дней назад играли и россияне. Бразильцы оказались искуснее представителей Альпийской Республики и победили — 3:0.

Второй гол в составе "пентакампеонов" забил Неймар, который, кажется, окончательно оправился от травмы, полученной в матче чемпионата Франции между его клубом "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" (3:0). Перелом одной из костей стопы, казалось, не даст возможности звезде сыграть в России, но бразилец выздоровел быстрее, чем ожидалось. И вот уже во второй игре забивает за "желто-зеленых": несколько дней назад он приложил ногу к успеху в матче против Хорватии (2:0).