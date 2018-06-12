Стиляги ЧМ-2018: в Россию прибыла сборная Нигерии

Стиляги чемпионата мира-2018: в Россию прибыла сборная Нигерии

В Россию прибыла, возможно, одна из самых стильных команд-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу — сборная Нигерии. Самолет с делегацией нигерийской сборной приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

✈️✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️✈️🇳🇬⚽⚽⚽ #SoarSuperEagles #Team9jaStrong — #regrann pic.twitter.com/jnJO77UQYA— The NFF 🇳🇬 (@thenff) 11 июня 2018 г. Примечательно, что сами футболисты предстали в колоритных национальных нарядах — белых костюмах с вышитыми зеленым цветом крыльями, которые символизируют главного талисмана команды — орла. Сборную Нигерии так и называют — "суперорлы".

Подопечные Гернота Рора на протяжении мирового первенства будут базироваться в Ессентуках, где основным местом тренировок для них станет местная "Ессентуки-Арена". На этом же стадионе нигерийцы 12-го июня проведут традиционную открытую для болельщиков тренировку.

Напомним, что на турнире футболисты Нигерии попали в так называемую "группу смерти", где их соперниками станут команды Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).