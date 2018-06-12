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Стиляги ЧМ-2018: в Россию прибыла сборная Нигерии
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Стиляги чемпионата мира-2018: в Россию прибыла сборная Нигерии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
В Россию прибыла, возможно, одна из самых стильных команд-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу — сборная Нигерии. Самолет с делегацией нигерийской сборной приземлился в аэропорту Минеральных Вод.
Примечательно, что сами футболисты предстали в колоритных национальных нарядах — белых костюмах с вышитыми зеленым цветом крыльями, которые символизируют главного талисмана команды — орла. Сборную Нигерии так и называют — "суперорлы".
Подопечные Гернота Рора на протяжении мирового первенства будут базироваться в Ессентуках, где основным местом тренировок для них станет местная "Ессентуки-Арена". На этом же стадионе нигерийцы 12-го июня проведут традиционную открытую для болельщиков тренировку.
Напомним, что на турнире футболисты Нигерии попали в так называемую "группу смерти", где их соперниками станут команды Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).
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