Ещё
Черчесов назвал первую цель сборной России на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов обозначил первую цель сборной России на ЧМ-2018 

RT на русском 25 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.
«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был — сборная Германии, Бразилии — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и всё. У нас первая цель — выйти из группы», — цитирует Черчесова РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.
Сборная России на групповом этапе встретится с национальными командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Черчесов заявил, что изучил саудовцев. По его словам, они похожи по стилю игры на сборную Чили.
Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович высказал мнение, что сборная России обязана успешно преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
RT на русском: последние новости
Кадыров назвал Салаха лучшим футболистом мира и идеальным человеком Польский футболист Паздан спас журналистку ударом ноги Сборную Португалии по футболу встретили хлебом-солью: что рассмешило Роналду
Комментарии6  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Малобюджетный» футболист заказал на свадьбу Урганта24
Кадыров назвал лучшего футболиста мира4
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Футболист спас журналистку ударом ноги44
Криштиану в России. Он плохо тренируется и психует25
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение