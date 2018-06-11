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Месси задумался о завершении карьеры
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Месси задумался о завершении карьеры 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит Sport.
«Это зависит от того, как мы сыграем и как все сложится для нас. Поражения в трех финалах осложнили наши отношения с аргентинской прессой. Мы по-разному смотрим на значимость выхода в финал. Выйти туда непросто, нужно ценить это», — заявил Месси.
В марте 2018-го форвард поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля.
«Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда», — заявил он тогда.
В составе сборной нападающий не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки. В 2014 году сборная Аргентины уступила национальной команде Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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