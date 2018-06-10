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Криштиану в России. Он плохо тренируется и психует
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Криштиану в России. Он плохо тренируется и психует 

Чемпионат.com 30 минут назад
Лучшее, что сделал Криштиану в день день после приезда в Россию, случилось уже после окончания тренировки. Именно Роналду позвал остальную команду к болельщикам и раздавал автографы 4 минуты 53 секунды — примерно на 30 секунд дольше, чем игроки команды Станислава Черчесова. Пепе же, которого привыкли называть самым мерзким футболистом мира, стоял под дождём и делал селфи с детьми больше получаса (!).
В остальном Роналду никого не впечатлил.
Первыми разочаровались, конечно, девушки. И дело даже в термобелье, закрывшем всё, — ведь фанатки и поклонницы (ну, или поклонники) тела на второе утро праздников до Кратова всё равно не доехали. Криштиану оставил без внимания двух видных дам из благотворительного фонда «Русская земля», которые, вообще-то, приехали с его портретом.
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— Мы хотим подарить ему эту картину художника Андрея Шатилова, — рассказывали они, но в глазах читалась какая-то неуверенность. Земле-то русской от этого какой прок?
— А в чём благотворительность акции? — уточнил я.
Девушки молчали.
— Может, вы автограф возьмёте, а потом продадите картину?
— О! — по-моему, искренне обрадовалис они и даже размечтались.
— А за сколько можно на аукционе её продать будет?
— Тыщу, — почему-то вырвалось обидное число, и его нужно было срочно повысить. — Долларов!
— Так тысяча долларов — это только себестоимость, — вот тут уже вклинился автор. — Уникальная технология: портрет составлен из фрагментов газет и журналов, а масла здесь совсем немного.
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Тогда показалось, что для уникальных экспонатов аукцион — не то. Лучше прямо здесь, на поле, предложить Роналду эту картину купить. Для берёзок ведь не жалко. Но КриРо сдулся и прошёл мимо. Впрочем, «Русская земля» ещё его найдёт.
Так что если вам вдруг нужна эта картина с автографом, то пишите в директ этого «инстаграма» вашу сумму и знайте, кто на самом деле король футбола.
Расстроил Роналду и нас, журналистов. И опять же не потому, что Португалия не стала общаться с прессой.
Просто мы два месяца смотрели на тренировки Черчесова, выкладывали местами кривую игру в квадрат, кривые удары по воротам и ухмылялись, что с такими талантами нас на чемпионате мира разорвут.
Ну а что Криштиану?! 5 ударов с левой — ноль голов. Шесть с правой — 3 гола. А ещё 2-3 конкретных срыва — так сейчас исполняет лучший игрок мира.
За всё время занятия КриРо не показал ни одного стоящего финта, в ходе двусторонки не делал рывков, а если забивал мячи, то либо из офсайда, либо «ковыряшки». И его это раздражало.
Спокойно отнеслись к Криштиану и дети. Они, конечно, кричали: «Роналду, Роналду», но делали это явно не с божьей помощью. Стало даже интересно: это русский стиль или во всём мире так бывает? То есть назначается открытая тренировка команды-звезды, на неё собираются дети из футбольных школ или взрослые из правительства региона — и молчат, просыпаясь лишь после «три-четыре».
«А если попросить кричать «Гранат» — будут кричать «Гранат»?» — захотелось проверить мне, и всё подтвердилось.
Кстати, я узнал, что парень, заводивший толпу, делал это не для начальников, а ради веселья. Без шуток, респект ему.
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Конечно, на главных каналах страны всё покажут грамотно: дети будут неистово скандировать «Роналду», стоя с португальским шарфом, девушки приедут с картиной для Криштиану, а он, потрясённый такой встречей, покажет в конце занятия большой палец в сторону трибун.
Только вот когда камера выключится, ты спросишь у той же массовки: а теперь, если честно, кто здесь за Месси? А в ответ будет многоголосое: «Яяяяя».
Это не к тому, что Криштиану хуже Лео. Просто к большому футболу мы пока не очень привыкли — и очень хорошо, что он начинается!
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