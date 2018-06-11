Салах удивился приему в Чечне

Кадыров: Салах был взволнован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне поделился впечатлениями от первой тренировки сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира—2018. >> Салах: Рамос заставил меня плакать «До официального открытия чемпионата мира по футболу—2018 остаётся четыре дня. Но дух всемирного футбольного праздника уже царит в Грозном. На улицах и проспектах много приветственных лозунгов, все жители в ожидании первых матчей и красивых побед. Сегодня на спортивном комплексе «Ахмат-Арена» тысячи футбольных фанатов пришли на первую тренировку сборной Египта, прибывшей спецрейсом к месту своего базирования на период проведения чемпионата. Мне очень понравилось, что трибуны с большим уважением относились к гостям. Стадион буквально потонул в восторженных возгласах, когда мы с нападающим египтян и «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом появились на дорожке. С Салахом мы вместе приехали из отеля The Local. Мохаммед Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают. Мохаммед Салах выразил слова благодарности за тёплый приём. Посол Египта в России Ихбан Наср и наставник сборной Египта Эктор Купер с большой признательностью говорили о том, что в Грозном созданы прекрасные условия для отдыха и тренировки команды. Чемпионат мира является ещё одним прекрасным поводом для популяризации футбола в нашей стране. Мы эту возможность используем в полной мере. Недруги России излили много желчи, пытаясь сделать подножку на пути к чемпионату. Но президент России Владимир Путин и его команда доказали, что нет задач, перед которыми бессильна наша Великая Родина — Россия!" — написал Кадыров на странице в социальной сети «ВКонтакте».