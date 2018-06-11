Ola, Brasil! Пятикратные чемпионы мира прилетели в Россию

В ночь на понедельник в аэропорту Сочи приземлился самолет, на котором в Россию прилетели пятикратные чемпиона мира — сборная Бразилии. Все игроки, тренеры и администрация команды будут жить "Swissotel Resort Сочи Камелия", а тренировки проводить на стадионе базы "Юг-Спорт". Местные болельщики смогут увидеть открытую тренировку подопечных 57-летнего бразильского специалиста Тите уже 12 июня.

Накануне вылета пентакампеоны сыграли товарищеский матч против австрийцев и легко разгромили их со счетом 3:0. ТАСС напоминает, что с таким же счетом завершился товарищеский матч против сборной России, состоявшийся в Лужниках в марте этого года.