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Ola, Brasil! Пятикратные чемпионы мира прилетели в Россию
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Ola, Brasil! Пятикратные чемпионы мира прилетели в Россию 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В ночь на понедельник в аэропорту Сочи приземлился самолет, на котором в Россию прилетели пятикратные чемпиона мира — сборная Бразилии. Все игроки, тренеры и администрация команды будут жить "Swissotel Resort Сочи Камелия", а тренировки проводить на стадионе базы "Юг-Спорт". Местные болельщики смогут увидеть открытую тренировку подопечных 57-летнего бразильского специалиста Тите уже 12 июня.
Накануне вылета пентакампеоны сыграли товарищеский матч против австрийцев и легко разгромили их со счетом 3:0. ТАСС напоминает, что с таким же счетом завершился товарищеский матч против сборной России, состоявшийся в Лужниках в марте этого года.
Соперниками бразильцев на ЧМ-2018 по группе Е будут команды Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").
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