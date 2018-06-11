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Сборная Аргентины может лишиться тренера из-за скандала
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Главного тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
У главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли возникли серьезные проблемы, которые могут обернуться его отставкой. 58-летнего специалиста обвинили в сексуальных домогательствах.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", в аргентинском футболе может разразиться громкий скандал. Некая женщина обвинила главного тренера национальной сборной Хорхе Сампаоли в сексуальных домогательствах. Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия дал пострадавший взятку, чтобы та хранила молчание. Однако история стала известна аргентинской радиостанции и всплыла наружу накануне чемпионата мира.
Теперь Хорхе Сампаоли грозит увольнение с поста главного тренера сборной. Однако это может произойти уже по окончанию первенства мира. Своей должности может лишится и президент федерации.
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