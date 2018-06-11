Уильямса осудили за согласие выступить на открытии ЧМ

Робби Уильямса осудили за выступление на открытии ЧМ-2018

Британский парламентарий Стивен Доути назвал такое решение «неприемлемым»

Известный певец Робби Уильямс подвергся критике со стороны члена британского парламента по вопросам внутренних дел Стивена Доути за согласие выступить на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу.

«Я считаю это неприемлемым, в то время, когда российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ. Я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", — приводит слова Доути английское издание The Telegraph.

В то же время сам британский исполнитель не скрывает восторженных чувств по поводу шоу, предшествующего открытию международного футбольного турнира.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта», — цитирует Уильямса пресс-служба ФИФА.