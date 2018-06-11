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«Позор для российского футбола»
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«Позор для российского футбола». Колосков о развале «Тосно» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что ФК «Тосно» с самого начала был клубом-однодневкой.
>> «Тосно» прекратил существование
Обладатель Кубка России футбольный клуб «Тосно» прекратил свое существование. Об этом в конце недели сообщил владелец команды Максим Левченко. Причиной стали финансовые трудности. Из-за этого клуб не смог получить лицензию на участие в еврокубках, а руководство начало задерживать игрокам зарплаты.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал такую ситуацию позорной для российского футбола.
«То, что «Тосно» — это команда-однодневка, было известно давно. Наша система лицензирования и контроля слишком лояльная. Во всем мире принято так: заявился — положи банковскую гарантию и финансовое обеспечение. У нас же все время отделываются какими-то бумажками. Сам факт, что команда-обладатель Кубка России снялась — это позор для российского футбола», — заявил собеседник агентства.
Колосков отметил, что такая тенденция, когда команды со второго дивизиона «снимаются пачками», наблюдается в российском футболе последнее десятилетие. Вот и «Тосно» не стал исключением.
Впрочем, свято место пусто не бывает. В Ленинградской области уже создается новая команда — «Ленинградец». В правительстве региона сообщили, что заявка в Профессиональную футбольную лигу от руководства клуба уже подана. Не исключено, что некоторым игрокам «Тосно» предложат перейти в новый клуб. А еще, на Кубке России всегда будет строка: клуб «Тосно», 2018 год.
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