Головина решили купить до старта ЧМ-2018

Итальянский "Ювентус" готов вступить в переговоры с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина, сообщает "Советский спорт".
По данным Calcionews24, в ближайшие 48 часов туринский клуб сделает армейцам официальное предложение о переходе Головина. Отмечается, что "бьянконери" предложат за игрок €18 млн 22-летний хавбек в настоящий момент находится в расположении национальной сборной России по футболу, с которой готовится к предстоящему чемпионату мира — 2018.
В минувшем сезоне на счету игрока 43 проведенных матча, семь голов и шесть результативных передач.
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