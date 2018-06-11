Головина решили купить до старта ЧМ-2018

«Ювентус» в ближайшие дни сделает предложение по игроку сборной России

По данным Calcionews24, в ближайшие 48 часов туринский клуб сделает армейцам официальное предложение о переходе Головина. Отмечается, что "бьянконери" предложат за игрок €18 млн 22-летний хавбек в настоящий момент находится в расположении национальной сборной России по футболу, с которой готовится к предстоящему чемпионату мира — 2018.

В минувшем сезоне на счету игрока 43 проведенных матча, семь голов и шесть результативных передач.