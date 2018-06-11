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Женская сборная захотела Дзюбу
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Футболистки сборной России захотели арендовать Дзюбу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболистки сборной России по футболу обратились к мужской национальной команде в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Спортсменки пожелали удачи футболистам в матчах грядущего мирового первенства. Видео, записанное россиянками, разместил официальный аккаунт сборной России по футболу в твиттере.
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"Женская национальная сборная России пожелала мужской сборной России хорошего выступления на ЧМ-2018! Спасибо, девчонки!" — гласит сообщение.
Также нападающий Екатерина Пантюхина в шутку пообещала взять в аренду в женскую сборную форварда Артема Дзюбу.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия россияне сыграют с командой Саудовской Аравии в столичных "Лужниках".
Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании не смог завершить тренировку из-за травмы.
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