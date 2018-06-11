Женская сборная захотела Дзюбу

Футболистки сборной России по футболу обратились к мужской национальной команде в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Спортсменки пожелали удачи футболистам в матчах грядущего мирового первенства. Видео, записанное россиянками, разместил официальный аккаунт сборной России по футболу в твиттере.
"Женская национальная сборная России пожелала мужской сборной России хорошего выступления на ЧМ-2018! Спасибо, девчонки!" — гласит сообщение.
Женская национальная сборная России @WomenRussia пожелала мужской сборной России @TeamRussia хорошего выступления на ЧМ2018!
Спасибо, девчонки! 😊🤩 pic.twitter.com/yNPcClSKuY— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Также нападающий Екатерина Пантюхина в шутку пообещала взять в аренду в женскую сборную форварда Артема Дзюбу.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия россияне сыграют с командой Саудовской Аравии в столичных "Лужниках".
Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании не смог завершить тренировку из-за травмы.