Женская сборная захотела Дзюбу

Футболистки сборной России захотели арендовать Дзюбу

Футболистки сборной России по футболу обратились к мужской национальной команде в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".

Спортсменки пожелали удачи футболистам в матчах грядущего мирового первенства. Видео, записанное россиянками, разместил официальный аккаунт сборной России по футболу в твиттере.

"Женская национальная сборная России пожелала мужской сборной России хорошего выступления на ЧМ-2018! Спасибо, девчонки!" — гласит сообщение.

Также нападающий Екатерина Пантюхина в шутку пообещала взять в аренду в женскую сборную форварда Артема Дзюбу.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия россияне сыграют с командой Саудовской Аравии в столичных "Лужниках".

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании не смог завершить тренировку из-за травмы.