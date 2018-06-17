Сборная России вылетела в Санкт-Петербург

Сборная России вылетела Петербург на матч ЧМ-2018 с Египтом

Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу вылетели в Санкт-Петербург, где состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Египта.

Вылетаем! Питер, встречай нас! ✈️ pic.twitter.com/lBg8EAG9vO— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербурге», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.