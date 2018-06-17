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Сборная России вылетела в Санкт-Петербург
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Сборная России вылетела Петербург на матч ЧМ-2018 с Египтом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу вылетели в Санкт-Петербург, где состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Египта.
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербурге», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.
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