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На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
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На чемпионате мира назначен первый пенальти после видеоповтора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил мяч в ворота команды Австралии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018.
На 54-й минуте французская команда запросила видеоповтор, после которого судья матча назначил пенальти. Его на 58-й минуте реализовал Гризманн. Этот одиннадцатиметровый стал первым на мировом первенстве в России пенальти, назначенным после начала использования системы видеоповторов нарушений.
15 июня нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал первый пенальти на ЧМ. На 3-й минуте встречи Роналду забил мяч в ворота команды Испании.
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