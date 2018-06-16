На ЧМ в России произошло историческое событие

На чемпионате мира назначен первый пенальти после видеоповтора

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил мяч в ворота команды Австралии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018.

На 54-й минуте французская команда запросила видеоповтор, после которого судья матча назначил пенальти. Его на 58-й минуте реализовал Гризманн. Этот одиннадцатиметровый стал первым на мировом первенстве в России пенальти, назначенным после начала использования системы видеоповторов нарушений.