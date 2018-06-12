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Эксперты вычислили вероятного победителя ЧМ
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Аналитики вычислили будущего чемпиона мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Инвестиционный банк Goldman Sachs провел исследование, в котором вычислил наиболее вероятного победителя предстоящего чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Прогноз Goldman Sachs строится на машинном анализе данных. Отчет по исследованию размещен на официальном сайте инвестбанка.
По полученным данным, эксперты предрекают победу на мировом первенстве пятикратным победителем чемпионата мира — сборной Бразилии. Шансы подопечных Тите инвестбанк оценивает в 18,5%. На втором месте располагается Франция с 11,3%, а замыкает тройку фаворитов команда Германии — 10,7%.
Отмечается, что Россия, по прогнозам аналитиков, не сможет выйти из группы.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин считает сборную России фаворитом чемпионата мира — 2018.
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