Сборную Англии поселили у развалин и железной дороги

С базы футболистов сборной Англии в Ленинградской области открывается вид на сгоревший деревянный дом, а неподалеку находится железная дорога. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото сгоревшего дома в своем твиттере опубликовал корреспондент издания. По его словам, гул проходящих неподалеку электричек «слышен отчетливо».

Кроме того, у отеля, где будут жить футболисты, низкий забор, а балконы «легко просматриваются».

Сборная Англии 12 июня прибыла на базу в Репино, расположенном в 30 минутах езды от Санкт-Петербурга. Первый матч команды на ЧМ-2018 состоится 18 июня в Волгограде.

Сборная Англии в этот день встретится с командой Туниса.