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Сборную Англии поселили у развалин и железной дороги
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Сборную Англии поселили у развалин и железной дороги 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter.com/G_o_s_h_a
С базы футболистов сборной Англии в Ленинградской области открывается вид на сгоревший деревянный дом, а неподалеку находится железная дорога. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Фото сгоревшего дома в своем твиттере опубликовал корреспондент издания. По его словам, гул проходящих неподалеку электричек «слышен отчетливо».
Кроме того, у отеля, где будут жить футболисты, низкий забор, а балконы «легко просматриваются».
Сборная Англии 12 июня прибыла на базу в Репино, расположенном в 30 минутах езды от Санкт-Петербурга. Первый матч команды на ЧМ-2018 состоится 18 июня в Волгограде.
Сборная Англии в этот день встретится с командой Туниса.
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