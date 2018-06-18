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Салах готов сыграть против команды России на ЧМ
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Футболист сборной Египта Салах готов сыграть против команды России на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов сыграть против команды России в матче группового этапа чемпионата мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер египтян Эктор Купер.
Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи — 21:00 мск. Выступающий за "Ливерпуль" Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе.
"Салах готов играть. Мы еще раз проверим, надеюсь, он сможет выйти на поле. Он необходимый элемент нашей команды", — сказал Купер.
"Думаю, что у каждого тренера есть своя стратегия. Давайте не будем забывать, что наша команда — это не только Салах. Здорово, если соперник сосредоточится только на Салахе. Это ключевой игрок нашей команды, но мы готовимся к играм, не концентрируясь на каком-то одном игроке соперника", — добавил Купер.
После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне без Салаха в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.
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