Футболист сборной Египта Салах готов сыграть против команды России на ЧМ

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов сыграть против команды России в матче группового этапа чемпионата мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер египтян Эктор Купер

Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи — 21:00 мск. Выступающий за "Ливерпуль" Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе.

"Салах готов играть. Мы еще раз проверим, надеюсь, он сможет выйти на поле. Он необходимый элемент нашей команды", — сказал Купер.

"Думаю, что у каждого тренера есть своя стратегия. Давайте не будем забывать, что наша команда — это не только Салах. Здорово, если соперник сосредоточится только на Салахе. Это ключевой игрок нашей команды, но мы готовимся к играм, не концентрируясь на каком-то одном игроке соперника", — добавил Купер.

После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне без Салаха в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.