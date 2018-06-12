Карпин считает сборную России фаворитом чемпионата мира — 2018

Российский специалист заявил, что считает команду России одним из фаворитов домашнего мундиаля.

"Фаворит чемпионата мира — Россия! Не верите? Тем хуже для вас.

В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию", — приводит слова Карпина официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповой стадии мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Хорватии верит в победу на чемпионате мира — 2018.