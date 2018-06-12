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«Фаворит ЧМ — Россия! Не верите? Тем хуже для вас»
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Карпин считает сборную России фаворитом чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выступил спикером на встрече со студентами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), сообщает "Советский спорт".
Российский специалист заявил, что считает команду России одним из фаворитов домашнего мундиаля.
"Фаворит чемпионата мира — Россия! Не верите? Тем хуже для вас.
В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию", — приводит слова Карпина официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповой стадии мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Хорватии верит в победу на чемпионате мира — 2018.
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Комментарии35  Ещё 7 источников 
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