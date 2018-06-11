Скандал в «Локомотиве»: Семин выгоняет президента

Президент чемпионского «Локомотива» Илья Геркус может уйти в отставку из-за разногласий с наставником Юрием Семиным . Суть конфликта в следующем: тренер желает активно участвовать в селекции, в то время как функционер не считает это полезным.

Президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост из-за конфликта с главным тренером команды Юрием Семиным. Расхождения функционера и наставника в точке зрения на одни и те же вещи случались и раньше. В частности, Геркус и Семин не считали зазорным критиковать друг друга в СМИ. Правда, делали это в мягкой форме. В частности, по окончании сезона-2016/17 президент «Локо» давал понять в интервью, что специалист, скорее всего, лишился бы своей должности, не выиграй команда Кубок России.

Очередной виток противоречий, кажется, будет иметь более глубокие последствия.

Теперь в атаку пошел Семин. Еще раньше он давал понять, что не сходится с Геркусом по части распределения сфер влияния внутри клуба.

Комментарий тренера с его конкретной позицией по проблеме был выложен в официальном аккаунте Семина в «Инстаграм».

Вначале приводится выдержка из интервью Геркуса газете «Ведомости»

«Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: «Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие», — написано в публикации к фото Семина, который запечатлен на фоне экзотического пейзажа.

Далее наставник обращается к своему шефу со следующими словами: «Не нужно отделять тренера от клуба. Мы с вами — два равноценных менеджера, нанятых компанией „РЖД“

По мнению Семина, „ту бизнес-модель, о которой говорит Геркус, „Локомотив“ уже проходил в 2010-2016 годах“.

»Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков, — напомнил специалист. — Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям.

Моя бизнес-модель — это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал.

Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем».

Семин убежден, что 23-летний период (в общей сложности) в роли тренера «Локо» позволяют ему считать себя частью клуба, от которого Геркус своего оппонента якобы отделяет.

«При том что «Локомотив» — это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в «Локомотиве» есть совет директоров, который, в отличие от указанного выше периода, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с вами разногласий нет».

В общем, суть предельно проста: Семин намерен расширить свои полномочия внутри коллектива и, в частности, иметь право работать по сделкам о купле и продаже игроков, не довольствуясь только тем материалом, который ему предлагается другими менеджерами. Напротив, Геркус стремится ограничивать функции наставника непосредственно тренерской деятельностью.

«Считаю, тренеры не могут заниматься селекцией. Это специальная профессия, этому учат», — объяснял свою позицию президент.

Недвусмысленные заявления Семин делал и по ходу сезона — когда судьба золотых медалей еще не была решена в пользу «железнодорожников». Так, после болезненного поражения от «Краснодара» он сказал, что в клубе действует «пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы он продолжал работать дальше».

Тем не менее, всего несколько дней спустя, 4 мая, на клубной базе в Баковке Семин подписал новый контракт по схеме «1+1», после чего обменялся рукопожатием с Геркусом. На собрание команды затем они пришли вместе. Как стало известно позднее, решение по продолжению сотрудничества принимал лично президент «Локо».

Если верить «Чемпионату», после обнародования Семиным скандального комментария в «Инстаграме» Геркус переговорил с главой «РЖД» Олегом Белозеровым на предмет добровольного ухода из клуба.

На просьбу «СЭ» подтвердить или опровергнуть информацию о своей готовящейся отставке, Геркус сказал только два слова: «Без комментариев».

Отказался развивать тему и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков

«Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ.

Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал», — констатировал он.