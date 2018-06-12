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«Спартаку» предложили €47 млн за Промеса
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СМИ: итальянский «Интер» предложил «Спартаку» €47 млн за футболиста Промеса 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Миланский футбольный клуб "Интер" сделал предложение московскому "Спартаку" о покупке голландского нападающего команды Квинси Промеса за €47 млн Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский портал Foot Mercato.
Как сообщает издание, "Спартак" изучает различные варианты продажи Промеса. Контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года.
Ранее британские СМИ сообщали, что в трансфере игрока заинтересованы английские клубы "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Ньюкасл".
Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды.
Промес является воспитанником академии амстердамского "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте", из которого на сезон на правах аренды ушел в "Гоу Эхед Иглс". 8 августа 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца порядка €10 млн В прошедшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.
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