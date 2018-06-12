Португальцы восхитились условиями в России

Жоао Мариу: сборная Португалии по футболу восхищена тренировочными условиями в Кратово

Футболисты сборной Португалии очень довольны условиями на тренировочной базе в подмосковном Кратово. Об этом на пресс— конференции сообщил полузащитник национальной сборной Жоао Мариу.

Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером. Во вторник португальцы провели очередную тренировку в подмосковном Кратово.

"Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратово. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть все для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово", — сказал Жоао Мариу.

Футболист отметил, что Россия всегда славилась "гостеприимностью и широкой душой".

"Россияне очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего", — добавил он.

Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.