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Португальцы восхитились условиями в России
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Жоао Мариу: сборная Португалии по футболу восхищена тренировочными условиями в Кратово 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной Португалии очень довольны условиями на тренировочной базе в подмосковном Кратово. Об этом на пресс— конференции сообщил полузащитник национальной сборной Жоао Мариу.
Сборная Португалии прилетела в Россию в субботу вечером. Во вторник португальцы провели очередную тренировку в подмосковном Кратово.
"Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратово. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть все для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово", — сказал Жоао Мариу.
Футболист отметил, что Россия всегда славилась "гостеприимностью и широкой душой".
"Россияне очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего", — добавил он.
Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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