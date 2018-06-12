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Ерохин: мы злы на себя
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Полузащитник сборной России: мы злы на себя 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин рассказал, как команда готовится к предстоящему старту чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
Футболист выразил уверенность, что у команды нет проблем с физической подготовкой.
"План на сборы был похож на тот, что был перед Кубком конфедераций. Тогда команда выглядела достаточно свежо, по движению и энергичности вопросов не было. Так что, уверен, и в этом году физическая готовность будет на хорошем уровне", — сказал игрок.
Также хавбек отметил, что игроки национальной команды испытывают злость на самих себя после неудач в товарищеских матчах.
"Конечно, мы не удовлетворены результатами. Сейчас целенаправленно готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И все эти эмоции должны пойти нам на пользу", — заключил Ерохин.
Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия.
Ранее игрок сборной Португалии рассказал о волнении перед чемпионатом мира — 2018.
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