Аршавин назвал фаворитов ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин ответил, кто, на его взгляд, является фаворитом чемпионата мира—2018 в России. «Для меня — Бразилия и Франция. У меня есть знакомый из Нигерии — он за своих будет. Бразилец — он за Бразилию. Казахи — не знаю. Я буду за Россию.
Как оценю спортивную инфраструктуру в Москве? Великолепно. Единственное, на Тверской ни одного плаката нет, говорящего о том, что у нас будет чемпионат мира», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.