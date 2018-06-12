Аршавин назвал фаворитов ЧМ

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Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира—2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин ответил, кто, на его взгляд, является фаворитом чемпионата мира—2018 в России. «Для меня — Бразилия и Франция. У меня есть знакомый из Нигерии — он за своих будет. Бразилец — он за Бразилию. Казахи — не знаю. Я буду за Россию.
Как оценю спортивную инфраструктуру в Москве? Великолепно. Единственное, на Тверской ни одного плаката нет, говорящего о том, что у нас будет чемпионат мира», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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