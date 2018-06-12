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Аршавин высказался о возвращении в «Зенит»
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Андрей Аршавин: Не хочу возвращаться в «Зенит» игроком 

Российский стадион 47 минут назад
Фото: Стадион
Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что не хотел бы возвращаться в питерскую команду в статусе игрока.
Аршавин выступал за "Зенит" в 2000-2008, 2012-2015 годах, трижды став в составе команды чемпионом России, а в сезоне-2007/08 обладателем Кубка УЕФА.
"Не знаю, сколько еще буду играть в футбол. Хотел бы я возвращаться в "Зенит"? В плане игрока — нет, со мной по этому поводу не разговаривали. Но находиться в самом клубе — да. Мне ближе скорее менеджерская работа", — сказал Аршавин журналистам.
В данное время он является игроком казахстанского "Кайрата". "Хочу, чтобы "Кайрат" в следующем сезоне стал чемпионом, это основная задача. Если вы не знаете, "Кайрат" — это команда в Казахстане", — добавил Аршавин.
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