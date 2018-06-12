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Дзюба призвал Россию объединиться вокруг сборной
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Дзюба призвал Россию объединиться вокруг сборной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба эмоционально ответил на критику в адрес сборной России, передает ТАСС.
"Смотрю на то, что происходит вокруг сборной — немного негативный фон. Хотел попросить журналистов, чтобы вы нас поддержали. Турнир еще не начался, а вы уже немного агрессивно ведете себя с нами. Давайте турнир начнется, турнир закончится, и вы будете делать выводы, кто и как выступил", — сказал Дзюба.
Также форвард попросил поддержки у всей страны.
"Сейчас я прошу объединиться нашу страну, потому что нас ждет праздник футбола. Много миллионов людей будут болеть за нас", — заключил форвард.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечным Станислава Черчесова на групповом этапе турнира предстоят встречи с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2018.
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