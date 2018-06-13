Ловчев — Дзюбе: «Вы играете последние игры так, что хочется выть»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал резкие высказывания нападающего сборной России Артема Дзюбы.

"Он говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде… Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же, Артем, играете все последние игры так, что хочется выть.

Тут ответ простой. Сыграйте хорошо — и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!" — написал Ловчев в «Телеграме».

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).