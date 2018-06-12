Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА

Команда России заняла третье место на турнире ФИФА в Москве

Команда России, собранная из известных в прошлом футболистов и руководителей Российского футбольного союза (РФС), заняла третье место на турнире делегатов Международной федерации футбола (ФИФА), который приурочен к старту конгресса организации.

Турнир прошел на стадионе ЦСКА в Москве. В нем приняли участие восемь команд: шесть из них были собраны из представителей каждой из конфедераций международной федерации, к которым добавились сборные ФИФА и России. Участники были поделены на две группы, их победители сыграли в матче за первое место, команды, занявшие вторые места, — за третье.

Чемпион определился в серии пенальти: сборная Африканской конфедерации футбола победила команду Конфедерации футбола Океании со счетом 5:4. Россияне в матче за третье место обыграли команду ФИФА, за которую на старте турнира играл президент организации Джанни Инфантино

В турнире также приняли участие такие звезды мирового футбола, как Луиш Фигу , Кафу, Кларенс Зеедорф, Мидо.

В среду в Москве пройдет конгресс ФИФА, на котором будет выбрано место проведения чемпионата мира 2026 года. На него претендует Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. 14 июня будет дан старт чемпионату мира в России.