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Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
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Команда России заняла третье место на турнире ФИФА в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Команда России, собранная из известных в прошлом футболистов и руководителей Российского футбольного союза (РФС), заняла третье место на турнире делегатов Международной федерации футбола (ФИФА), который приурочен к старту конгресса организации.
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Турнир прошел на стадионе ЦСКА в Москве. В нем приняли участие восемь команд: шесть из них были собраны из представителей каждой из конфедераций международной федерации, к которым добавились сборные ФИФА и России. Участники были поделены на две группы, их победители сыграли в матче за первое место, команды, занявшие вторые места, — за третье.
Чемпион определился в серии пенальти: сборная Африканской конфедерации футбола победила команду Конфедерации футбола Океании со счетом 5:4. Россияне в матче за третье место обыграли команду ФИФА, за которую на старте турнира играл президент организации Джанни Инфантино.
В составе сборной России самым результативным игроком стал исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев. В числе его партнеров по команде были председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, бывшие игроки сборной России Валерий Карпин, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин. На групповом этапе российская команда уступила только будущим чемпионам турнира.
В турнире также приняли участие такие звезды мирового футбола, как Луиш Фигу, Кафу, Кларенс Зеедорф, Мидо.
В среду в Москве пройдет конгресс ФИФА, на котором будет выбрано место проведения чемпионата мира 2026 года. На него претендует Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. 14 июня будет дан старт чемпионату мира в России.
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