Моуринью и Путин познакомились на первом матче ЧМ

Главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и президент России Владимир Путин сделали совместное фото после первого матча сборных России и Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает "Советский спорт".
Об общей фотографии Моуринью и Путина стало известно из твиттера.
Mourinho and Putin 👀 pic.twitter.com/pAKpDZopdR— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 14 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что президент "Локомотива" Илья Геркус не считает, что полузащитник сборной России Денис Черышев является лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018.