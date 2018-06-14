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Моуринью и Путин познакомились на первом матче ЧМ
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Моуринью и Путин познакомились на первом матче ЧМ-2018 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и президент России Владимир Путин сделали совместное фото после первого матча сборных России и Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает "Советский спорт".
Об общей фотографии Моуринью и Путина стало известно из твиттера.
Ранее сообщалось, что президент "Локомотива" Илья Геркус не считает, что полузащитник сборной России Денис Черышев является лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018.
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