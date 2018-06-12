Дорьен Десолей стал игроком «Краснодара»

Ряды "Краснодара" пополнил бельгийский защитник Дорьен Десолей. 25-летний футболист "Шарлеруа" должен в ближайшее время пройти медобследование, после чего об его переходе будет объявлено официально.

О переходе Десолея сообщил "Спорт-Экспресс", сославшись на агента игрока Сантоса Верхулта. По словам Верхулта сделка близка к завершению. Несмотря на то, что Десолей не входит в состав сборной Бельгии, агент считает его очень сильным футболистом.