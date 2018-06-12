Ещё
Дорьен Десолей стал игроком «Краснодара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорьен Десолей стал игроком «Краснодара» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Ряды "Краснодара" пополнил бельгийский защитник Дорьен Десолей. 25-летний футболист "Шарлеруа" должен в ближайшее время пройти медобследование, после чего об его переходе будет объявлено официально.
О переходе Десолея сообщил "Спорт-Экспресс", сославшись на агента игрока Сантоса Верхулта. По словам Верхулта сделка близка к завершению. Несмотря на то, что Десолей не входит в состав сборной Бельгии, агент считает его очень сильным футболистом.
Ранее футболистом "Краснодара" стал защитник "Андерлехта" и сборной Сербии Урош Спаич. Кроме того, краснодарцы намеревались приобрести защитника "Гентта" Самюэля Жиго, но тот предпочел перейти в "Спартак".
Вести.Ru: последние новости
Юлен Лопетеги сменит сборную Испании на "Реал" по окончанию чемпионата мира Роналдо: чемпионат мира в России будет незабываемым Пеле не сможет приехать на открытие чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым131
Овечкин решил не возвращаться в Россию378
Исход ЧМ в России предрешен95
Губерниев ответил Дзюбе2
Путин рассказал о желании Овечкина36
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение