Фото Месси развеселило Рунет

Фото Месси в российских реалиях повеселило соцсети

«Угадай страну по фотографии», — шутят пользователи социальных медиа, комментируя фото с тренировки сборной Аргентины с участием лидера команды Лионель Месси

Посмотрите на задний фон.

Сразу понятно, в какой стране сейчас Месси pic.twitter.com/4hCZPJoEtI— Sports.ru (@sportsru) 12 июня 2018 г. Снимок, распространенный, в частности, изданием Sports.ru , сделан на тренировочной базе латиноамериканцев в подмосковных Бронницах. Казалось бы, ничто в кадре не выдает, где происходит место действия.

Ничто, кроме полицейского «бобика», притаившегося на заднем фоне.

Кстати, один из лучших футболистов мира готовится завоевать главный трофей мира на стадионе имени Сыроежкина. Арена в школе олимпийского резерва названа в честь бывшего мэра города.