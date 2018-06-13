Ещё
Нападающий «Спартака» хочет вернуться в Бразилию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Спартака» хочет вернуться в Бразилию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Нападающий московского "Спартака" Педро Роша может покинуть команду ближайшим летом, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Terceiro Tempo, игрок выразил желание вернуться в чемпионат Бразилии и присоединиться к "Крузейро", который проявляет к нему интерес. По данным издания, футболист лично просил руководство красно-белых согласовать свой трансфер в бразильский клуб.
Отмечается, что "Крузейро" планирует арендовать форварда на один год.
23-летний Роша стал игроком "Спартака" летом 2017 года. Его переход обошелся москвичам в €12 млн  В минувшем сезоне бразилец провел в футболке красно-белых 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что "Спартак" проведет переговоры с потенциальным новичком.
Газета.Ru: последние новости
Губерниев ответил на слова Дзюбы об агрессивном настрое журналистов Игрок сборной Англии высказался о безопасности на чемпионате мира в России "Реал" заплатит Королевской федерации футбола Испании за главного тренера
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым348
Овечкину предложили стать президентом США19
Овечкин решил не возвращаться в Россию389
Британцы назвали худший город ЧМ-201876
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение