Нападающий «Спартака» хочет вернуться в Бразилию

Как утверждает Terceiro Tempo, игрок выразил желание вернуться в чемпионат Бразилии и присоединиться к "Крузейро", который проявляет к нему интерес. По данным издания, футболист лично просил руководство красно-белых согласовать свой трансфер в бразильский клуб.

Отмечается, что "Крузейро" планирует арендовать форварда на один год.

23-летний Роша стал игроком "Спартака" летом 2017 года. Его переход обошелся москвичам в €12 млн В минувшем сезоне бразилец провел в футболке красно-белых 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что "Спартак" проведет переговоры с потенциальным новичком.