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Гризманн продлил контракт с «Атлетико»1
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Футболист Гризманн продлил контракт с «Атлетико» в Истре 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом до 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба «Атлетико».
18 июня исполнительный директор испанской команды Мигель Анхель Хиль прилетел в Россию и на базе сборной Франции в Истре встретился с Гризманном.
Кроме того, «Атлетико» продлил контракт с защитником Лукасом Эрнандесом до 2024 года, а также заключил соглашение с хавбеком «Монако» Тома Лемаром, который позже подпишет с клубом официальный контракт.
Ранее Гризманн объяснил, почему остался в «Атлетико».
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