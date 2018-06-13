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Голкипер сборной Германии переходит в «Арсенал»
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Голкипер сборной Германии переходит в «Арсенал» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Вратарь немецкого "Байера" Бернд Лено во время летнего трансферного окна станет игроком лондонского "Арсенала", сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Bild, руководство "канониров" видит в немце замену первому номеру команды Петру Чеху. Отмечается, что стороны близки к соглашению о трансфере Лено.
26-летний немец в минувшем сезоне провел 38 матчей, в которых пропустил 49 мячей. Он не вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира — 2018.
Ранее сообщалось, что "Челси" хочет купить защитника мадридского "Атлетико".
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