Голкипер сборной Германии переходит в «Арсенал»

Вратарь немецкого "Байера" Бернд Лено во время летнего трансферного окна станет игроком лондонского "Арсенала", сообщает "Советский спорт"

Как утверждает Bild , руководство "канониров" видит в немце замену первому номеру команды Петру Чеху. Отмечается, что стороны близки к соглашению о трансфере Лено.

26-летний немец в минувшем сезоне провел 38 матчей, в которых пропустил 49 мячей. Он не вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира — 2018.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет купить защитника мадридского "Атлетико".