Иностранных болельщиков шокировали российские цены

Британский таблоид Daily Mail рассказал читателям, почему российский чемпионат мира по футболу 2018 года будет «выгоден» болельщикам.

Издание, ссылаясь на результаты исследования британской компании Post Office, отмечает, что цены на многие товары и услуги в России значительно ниже, чем были во Франции и Бразилии во время проходивших там два и четыре года назад чемпионатов Европы и мира.

Так, если в Бразилии и Франции гамбургер «Биг-Мак» в «Макдональдс» стоил 3,76 и 3,53 фунта стерлингов, то в России более чем вдвое дешевле — 1,69 фунта.

Гораздо дешевле в России обойдется и 330-миллилитровая бутылка пива (1,91 против 3,42 и 5,37 фунта соответственно), и банка «Кока-Колы» того же объема (0,63 против 2,05 и 4,28 фунта).

175-миллилитровый бокал вина в российских ресторанах также дешевле, чем в бразильских и французских — 4,03 фунта против 5,69 и 5,37.

Между тем кофе в России оказался самым дорогим. За чашку этого напитка болельщикам придется заплатить 4,03 фунта, тогда как в 2014 году в Бразилии они платили лишь 1,59, а в 2016-м во Франции — 1,34.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Самаре.