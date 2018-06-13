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В Британии нашли плюсы в поездках на ЧМ-2018
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Британские СМИ рассказали о плюсах поездки на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британские СМИ рассказали о плюсах поездки на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
Daily Mail привёл исследование Post Office Travel Money, согласно которому средние цены на такие популярные среди фанатов продукты, как на бургеры, пиво и газировку в Росси в два-три раза ниже, чем в странах-хозяевах предыдущих двух футбольных международных турниров — Бразилии и Франции.
Также подчёркивается, что цены на жильё в России значительно уступают британским.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что обменный курс рубля и недорогая еда делает мундиаль в России одним из самых доступных для английских болельщиков, которые смогут получить наибольшую отдачу при наименьших затратах.
Ранее сообщалось, что в московском метро стали дежурить волонтёры в преддверии ЧМ-2018.
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