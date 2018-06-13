Неймар расплакался на телешоу

Неймар расплакался на бразильском телешоу

Бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар посетил шоу Caldeirão do Huck, сообщает "Советский спорт"

😭😭😭 @neymarjr — e toda a população brasileira — choram ao rever casa da infância no #VisitandooPassado. Veja onde tudo começou na vida do craque ➡️ https://t.co/BrkS0EIgGr #NeymarNoCaldeirão #Caldeirão pic.twitter.com/SReQMYfoKq— Caldeirão do Huck (@caldeiraodohuck) 9 июня 2018 г. На телепрограмме, которая выходит на бразильском канале Globo TV, появился сюжет с футболистом, для которого воссоздали копию его детской комнаты.

Отмечается, что мама Неймара Надин и сестра Рафаэлла помогли создать комнату, а на шоу также приехал друг детства Майкон, отец и девушка игрока.

Во время посещения своей комнаты футболист не смог сдержать слез.

Ранее Неймар поделился фотографией с пляжа в Сочи.