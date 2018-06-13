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Неймар расплакался на телешоу
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Неймар расплакался на бразильском телешоу 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар посетил шоу Caldeirão do Huck, сообщает "Советский спорт".
На телепрограмме, которая выходит на бразильском канале Globo TV, появился сюжет с футболистом, для которого воссоздали копию его детской комнаты.
Отмечается, что мама Неймара Надин и сестра Рафаэлла помогли создать комнату, а на шоу также приехал друг детства Майкон, отец и девушка игрока.
Во время посещения своей комнаты футболист не смог сдержать слез.
Ранее Неймар поделился фотографией с пляжа в Сочи.
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