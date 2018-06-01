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ФИФА заработает на ЧМ-2018 $6,1 миллиарда
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«Весьма неплохо»: ФИФА заработает на ЧМ-2018 $6,1 миллиарда 

Eva.ru
Фото: Фотобанк
Не секрет, что большой спорт — это и большие деньги. И пока внимание фанатов футбола приковано к игрокам ЧМ-2018, аналитики подсчитывают, сколько удастся заработать на проведении турнира. В сети обсуждают рекордную сумму, которую получит Международная федерация футбола.
Чемпионат мира по футболу, который впервые в истории проводится в России, принесет ФИФА $6,1 миллиарда. Соответствующие данные представили зарубежные СМИ со ссылкой на финансовые документы Международной федерации футбола. Примечательно, что изначально заработок оценивался куда скромнее. ФИФА в целом заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Организация планировала получить $3 миллиарда от продажи прав на телетрансляции. В итоге она получит на 2% больше (на $60 миллионов).
Доход от спонсорских соглашений составит $1,65 миллиарда, это на $200 млн больше, чем было получено от спонсорских сделок на ЧМ-2014, который проходил в Бразилии. Дело в том, что ФИФА заключила больше сделок с компаниями Китая. В прошлом году ФИФА получила $160 миллионов от производителя спортивных видеоигр Electronic Arts, купившего права на использование бренда ЧМ-2018 года в футбольном симуляторе FIFA 18.
ФИФА заработала на чемпионате мира в Бразилии $4,8 миллиарда, что на $1,3 миллиарда меньше в сравнении с мундиалем в РФ. Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля. Многие фанаты с нетерпением ждут матчей: «Да, хлеба и зрелищ! Понятное дело, что огромные деньги в футболе». «Круто, что такое событие привлекает столько внимания, люблю футбол!» «Я буду смотреть игры по телевизору, не так зрелищно, как на стадионе, зато бюджетно».
«Кому игры, а кому и денежки считать…»
«Ого! Миллиарды долларов, весьма неплохо».
«Обожаю футбол и все, что с ним связано, с нетерпением жду на поле любимых игроков!»
В соцсетях обсуждают и самых богатых футболистов, которые будут принимать участие в турнире. Их список традиционно возглавил один из самых успешных спортсменов мира Криштиану Роналду. Игрок «Реал Мадрида» ежегодно зарабатывает €21 миллион.
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