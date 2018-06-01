«Весьма неплохо»: ФИФА заработает на ЧМ-2018 $6,1 миллиарда

Не секрет, что большой спорт — это и большие деньги. И пока внимание фанатов футбола приковано к игрокам ЧМ-2018, аналитики подсчитывают, сколько удастся заработать на проведении турнира. В сети обсуждают рекордную сумму, которую получит Международная федерация футбола.

Чемпионат мира по футболу, который впервые в истории проводится в России , принесет ФИФА $6,1 миллиарда. Соответствующие данные представили зарубежные СМИ со ссылкой на финансовые документы Международной федерации футбола. Примечательно, что изначально заработок оценивался куда скромнее. ФИФА в целом заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Организация планировала получить $3 миллиарда от продажи прав на телетрансляции. В итоге она получит на 2% больше (на $60 миллионов).

Доход от спонсорских соглашений составит $1,65 миллиарда, это на $200 млн больше, чем было получено от спонсорских сделок на ЧМ-2014, который проходил в Бразилии . Дело в том, что ФИФА заключила больше сделок с компаниями Китая . В прошлом году ФИФА получила $160 миллионов от производителя спортивных видеоигр Electronic Arts, купившего права на использование бренда ЧМ-2018 года в футбольном симуляторе FIFA 18.

ФИФА заработала на чемпионате мира в Бразилии $4,8 миллиарда, что на $1,3 миллиарда меньше в сравнении с мундиалем в РФ. Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля. Многие фанаты с нетерпением ждут матчей: «Да, хлеба и зрелищ! Понятное дело, что огромные деньги в футболе». «Круто, что такое событие привлекает столько внимания, люблю футбол!» «Я буду смотреть игры по телевизору, не так зрелищно, как на стадионе, зато бюджетно».

«Кому игры, а кому и денежки считать…»

«Ого! Миллиарды долларов, весьма неплохо».

«Обожаю футбол и все, что с ним связано, с нетерпением жду на поле любимых игроков!»