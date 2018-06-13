Ещё
Флаг или лысина. Космонавты заключили пари
Далее:
Читайте также:
Ещё

Космонавты на орбите заключили пари об итогах ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Немецкий астронавт Александр Герст заключил пари с российским коллегой Сергеем Прокопьевым: если Россия выиграет домашний ЧМ по футболу, Герст нарисует на лбу российский флаг, а если победит ФРГ, россиянин побреется налысо.
Герст сообщил об этом на пресс-конференции 12 июня, которую он дал на борту Международной космической станции, передает Deutsche Welle.
В случае победы российской сборной на ЧМ немецкий астронавт нарисует у себя на лбу флаг страны-хозяйки первенства. В случае же победы Германии астронавт Сергей Прокопьев будет вынужден побриться налысо — то есть повторить прическу Герста.
При этом Александр Герст не стал высказывать свой прогноз результата чемпионата мира.
Отмечается, что в ближайшие недели Александр Герст будет примерять на себя роль командира МКС, руководство которой перейдет к нему в октябре 2018 года.
Ранее ни один немецкий астронавт не занимал эту должность.
ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роналду попробовал каравай в Подмосковье На Западе объявили о провале бойкота ЧМ–2018 в России Фото Месси в российских реалиях повеселило соцсети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены347
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова59
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне37
Роскошная Мисс Мундиаль 201826
Овечкин решил не возвращаться в Россию396
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение