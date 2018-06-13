Путин оценил бойцовский характер Инфантино

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Путин заявил о готовности России принять чемпионат мира ФИФА 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в рамках конгресса ФИФА накануне открытия чемпионата мира по футболу-2018 заявил, что Россия готова принять чемпионат, обеспечить для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные эмоции.
«Наша страна готова принять у себя чемпионат мира ФИФА, обеспечить всем, кто приедет в Россию, максимум комфорта и самые позитивные эмоции», — заявил Путин, передает РИА «Новости».
Президент также поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за приверженность к идеалам спорта, справедливость и неизменно позитивный настрой в отношении к России.
«Особые слова благодарности хочу адресовать господину Инфантино, отметить его приверженность к идеалам спорта и справедливость, и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении к нашей станы. Мы знаем, что Инфантино стал у руля ФИФА в непростые времена, но он держит курс очень достойно, как настоящий боец», — сказал Путин.
Путин подчеркенул, что Россия выступает за самое тесное взаимодействие всех стран в спорте, который должен быть вне политики.
«Шестьдесят восьмой Конгресс ФИФА собрал в Москве делегатов всех 211 национальных футбольных ассоциаций и шести континентальных конфедераций, весь свет мирового футбола. Хотел бы особо отметить верность международного футбольного союза принципу «спорт вне политики». Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала», — сказал президент.
На прошлой неделе президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России пройдет в доброжелательной атмосфере, а организаторы сделали все возможное для предупреждения нарушений.
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