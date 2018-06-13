Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Путина

Путин на танке попал на обложку Charlie Hebdo

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера президента России Владимира Путина . Обложку номера 1351 издание опубликовало в Facebook.

Обложка посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня. На главной карикатуре номера Путин сидит на танке, ствол которого направлен в футбольные ворота, охраняемые голкипером.

«Русские вперед!» — гласит подпись к рисунку.

В марте сатирический журнал изобразил российского лидера в качестве кукловода на шарже, посвященном выборам в России.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится в «Лужниках».