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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Путина
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Путин на танке попал на обложку Charlie Hebdo 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера президента России Владимира Путина. Обложку номера 1351 издание опубликовало в Facebook.
Обложка посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня. На главной карикатуре номера Путин сидит на танке, ствол которого направлен в футбольные ворота, охраняемые голкипером.
«Русские вперед!» — гласит подпись к рисунку.
В марте сатирический журнал изобразил российского лидера в качестве кукловода на шарже, посвященном выборам в России.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится в «Лужниках».
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