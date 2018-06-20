«Шпигель» принес извинения за недооценку российской сборной

Немецкое издание «Шпигель-онлайн» признало, что ошиблось со своим прогнозом, согласно которому сборная России не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном после матча, в котором россияне победили египтян со счетом 3:1, передает ТАСС

«Сорри, Россия, мы были неправы», — под таким заголовком во вторник вечером вышла статья. Авторы напомнили, что после того, как команда РФ разгромила сборную Саудовской Аравии (5:0), они утверждали, что россияне все равно вылетят с турнира на групповом этапе. «Мы должны это поправить, мы недооценили хозяев ЧМ», — отметили журналисты издания, комментирующие чемпионат.

«После второй игры все выглядит иначе, Россия почти достигла одной восьмой финала и переменила наше мнение», — говорится в статье.

Авторы делают вывод, что Россия «в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды».

После победы над Египтом сборная России стала «лучшей командой-хозяйкой в истории чемпионатов мира».