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«Сорри, Россия, мы были неправы»
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«Шпигель» принес извинения за недооценку российской сборной 

BFM.RU 8 часов назад
Немецкое издание «Шпигель-онлайн» признало, что ошиблось со своим прогнозом, согласно которому сборная России не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном после матча, в котором россияне победили египтян со счетом 3:1, передает ТАСС.
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«Сорри, Россия, мы были неправы», — под таким заголовком во вторник вечером вышла статья. Авторы напомнили, что после того, как команда РФ разгромила сборную Саудовской Аравии (5:0), они утверждали, что россияне все равно вылетят с турнира на групповом этапе. «Мы должны это поправить, мы недооценили хозяев ЧМ», — отметили журналисты издания, комментирующие чемпионат.
«После второй игры все выглядит иначе, Россия почти достигла одной восьмой финала и переменила наше мнение», — говорится в статье.
Авторы делают вывод, что Россия «в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды».
После победы над Египтом сборная России стала «лучшей командой-хозяйкой в истории чемпионатов мира».
«Две игры, две победы, разница мячей 8:1 — такое удавалось прежде только Италии в 1934 году. Обе страны в этом отношении делят первое место», — отметило немецкое издание.
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