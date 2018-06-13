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Россия — Саудовская Аравия. Прогноз на матч
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Чемпионат мира по футболу 2018: Россия — Саудовская Аравия (14 июня, 18:00). Прогноз на матч 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
Завтра, 14 июня, стартует первый чемпионат мира по футболу, который пройдет на территории России. В матче открытия на московском стадионе «Лужники» хозяйка турнира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
Не самые сильные сборные регулярно преподносят сюрпризы, доходя до высоких стадий домашних мундиалей. Однако победа над средневосточной командой не станет сюрпризом для болельщиков россиян, так как они и без «магии» домашних трибун считаются фаворитами предстоящего матча.
Соперниками России и Саудовской Аравии по группе А чемпионата мира 2018 года являются сборные Уругвая и Египта, с которыми российская команда, скорее всего, и поспорит за выход из нее, а как пройдет и чем закончится завтрашний «спор» россиян и саудовцев вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Андрей Лунев.
Саудовская Аравия: Абдулла Аль-Маюф, Яссер Абдулла Аль-Мосайлем, Мохаммед Халил Аль-Оваис.
Защитники
Россия: Владимир Гранат, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Игорь Смольников.
Саудовская Аравия: Али Аль-Булайхи, Мохаммед Аль-Бурайк, Мансур Альсакфи Аль-Харби, Ясир Аль-Шахрани, Мотаз Хавсави Али Хассан, Усама Хавсави, Омар Ибрахим Омар Осман Хавсави
Полузащитники
Россия: Юрий Газинский, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Александр Самедов, Денис Черышев, Юрий Жирков.
Саудовская Аравия: Тайсир Аль-Джассим, Салем Мохаммед Аль-Доссари, Хуссейн Аль-Мугахви, Сальман Аль-Фаридж, Абдулмалек Аль-Хаибри Абдулла, Абдулла Аль-Хайбари, Яхья Аль-Шехри, Хаттан Бахебри, Мохаммед Кану, Абдулла Ибрахим Отайф.
Нападающие
Россия: Артем Дзюба, Федор Смолов.
Саудовская Аравия: Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харби, Мохаммад Ибрахим Аль-Сахлави, Моханад Ахмед Абу Радия Асири.
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