Чемпионат мира по футболу 2018: Россия — Саудовская Аравия (14 июня, 18:00). Прогноз на матч

Завтра, 14 июня, стартует первый чемпионат мира по футболу, который пройдет на территории России. В матче открытия на московском стадионе «Лужники» хозяйка турнира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Не самые сильные сборные регулярно преподносят сюрпризы, доходя до высоких стадий домашних мундиалей. Однако победа над средневосточной командой не станет сюрпризом для болельщиков россиян, так как они и без «магии» домашних трибун считаются фаворитами предстоящего матча.

Соперниками России и Саудовской Аравии по группе А чемпионата мира 2018 года являются сборные Уругвая и Египта, с которыми российская команда, скорее всего, и поспорит за выход из нее, а как пройдет и чем закончится завтрашний «спор» россиян и саудовцев вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Саудовская Аравия: Али Аль-Булайхи, Мохаммед Аль-Бурайк, Мансур Альсакфи Аль-Харби, Ясир Аль-Шахрани, Мотаз Хавсави Али Хассан, Усама Хавсави, Омар Ибрахим Омар Осман Хавсави

Полузащитники

Нападающие

Саудовская Аравия: Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харби, Мохаммад Ибрахим Аль-Сахлави, Моханад Ахмед Абу Радия Асири.