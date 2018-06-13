Ещё
В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: РИА Новости
На открытие чемпионата мира по футболу в Москву приедет целая плеяда лидеров иностранных государств. Кроме того, ожидаются визиты в Россию зарубежных лидеров в течение всего турнира.
Среди гостей, которые посетят открытие, — лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, перечислил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сегодня Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентами Азербайджана, Руанды, Боливии, премьер-министрами Ливана и Армении.
Завтра российски лидер встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Кимом Ён Намом, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
"В течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в первую очередь, на матчи с участием своих команд", — объявил Песков.
Российская Газета: последние новости
Путин: Мутко многого добился в спорте, хоть его английский и хромает Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены367
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова65
Роскошная Мисс Мундиаль 201828
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне42
Овечкин решил не возвращаться в Россию396
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение