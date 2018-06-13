В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018

На открытие чемпионата мира по футболу в Москву приедет целая плеяда лидеров иностранных государств. Кроме того, ожидаются визиты в Россию зарубежных лидеров в течение всего турнира.

Среди гостей, которые посетят открытие, — лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, перечислил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Сегодня Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентами Азербайджана, Руанды, Боливии, премьер-министрами Ливана и Армении.

Завтра российски лидер встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Кимом Ён Намом, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.